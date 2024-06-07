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Психолог рассказала о пользе «сказкотерапии» для детей

Психолог Волкова: сказки помогают детям справиться со стрессом

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Чтение сказок может помочь детям справиться со стрессом, а также проработать психологические сложности, с которыми ребенок столкнулся в реальности. Об этом рассказала психолог НИКИ детства Юлия Волкова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Здесь как раз может прийти на помощь сказкотерапия. Метод заключается в том, что ребенку рассказывают историю, герой которой он сам. При этом в повествовании для его персонажа придумываются определенные трудности, с которыми он справляется», — пояснила Волкова.

Она добавила, что у детей преобладает образное мышление, поэтому любая информация, важная для их развития, должна передаваться через яркие образы.

Писатель и основатель стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей Егор Иванов до этого говорил, что приучать ребенка к книге лучше уже с дошкольного возраста. Ведь эмоциональный интеллект начинает формироваться с первых лет жизни. Именно чтение, по его словам, развивает эмоциональную и чувственную сферу, учит сопереживать и любить, общаться и думать.

Чтобы мотивировать детей читать, он посоветовал подключить соцсети, где можно найти интересные аккаунты, посвященные детской литературе и писателям.

Ранее психолог рассказала, чем грозит детям чтение электронных книг.

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