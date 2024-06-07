В ОП объяснили, почему в России не стоит вводить шестидневную рабочую неделю

В России не нужно вводить шестидневную рабочую неделю, поскольку гражданам, особенно молодежи, важно саморазвиваться, сохранять семейные ценности и иметь возможность заниматься хобби. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.

«Понимая особенности людей, от которых зависит будущее нашей экономики, никак нельзя в ультимативном порядке лишать их любой из важных для них идентичностей. Иными словами, шестидневная рабочая неделя уменьшает время, которое молодые люди хотят и любят проводить с семьей и за хобби», — подчеркнула Голышенкова.

7 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России нет вероятности введения шестидневной рабочей недели.

По его словам, нынешнее трудовое законодательство в стране гибкое и дает сотруднику и работодателю возможность договариваться и устанавливать удобный рабочий график. Он напомнил, что по закону при переработках гражданам положена повышенная оплата труда. Также существует возможность работы в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии сторон.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагал сократить рабочий день в жару «в целях защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранения благоприятных условий труда». Он отмечал, что это соответствует рекомендациям Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары.