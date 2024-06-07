Подозреваемый нарисовал кровью убитого Еговцева сердечко на стене

Подозреваемый в убийстве зампреда движения «Зов народа» Дмитрий Матвеев нарисовал кровью Антона Еговцева сердечко в подъезде. Фото рисунка опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, в день убийства после того как мужчина зашел в подъезд с сумкой, он замазал глазок и вырубил электричество в квартире Еговцевых, тем самым заставил активиста выйти на лестничную площадку. После этого он несколько раз ударил его ножом, но и сам получил ранение в руку — Еговцев вышел с кухонным ножом.

Судя по видео с камер наблюдения в подъезде, нападение на зампреда заняло 15 минут. На видео попал момент, как подозреваемый выходит из подъезда, зажимая рукой рану.

До этого стало известно, что Матвеев утверждал, что любит жену общественника Екатерину еще со школы, где они вместе учились. Однако сама женщина его даже не помнила. Последние 1,5 года Матвеев, по словам близких общественника, приходил домой к супружеской паре с цветами. Еговцевы выгоняли его и просили оставить их семью в покое, но он возвращался и сидел у подъезда в машине.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

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