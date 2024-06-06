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В Томской области хирурги спасли ребенка с разрывом печени

В Томской области ребенок потерял 2,5 литра крови, неудачно упав с велосипеда

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Врачи Кривошеинской больницы Томской области спасли ребенка, который получил разрыв печени, неудачно упав с велосипеда. Об этом в Telegram-канале сообщил начальник департамента здравоохранения региона Роберт Фидаров.

11-летнего школьника доставили в медицинское учреждение с жалобами на боль в животе, в ходе обследования медики установили, что у него разрыв печени и обширное внутреннее кровотечение.

Выяснилось, что мальчик неудачно упал с велосипеда и сильно ударился. Было принято решение о проведении экстренного хирургического вмешательства.

«Полтора часа врачи боролись за жизнь ребенка, который потерял 2,5 литра крови. Благодаря оперативной и слаженной работе медиков пациента удалось спасти», — сообщил Фидаров.

Состояние ребенка удалось стабилизировать, он остается под медицинским наблюдением.

До этого сообщалось, что в Хабаровске школьник проломил череп, упав с велосипеда. Инцидент произошел на «Тургеневской лестнице» в Хабаровске, 14-летний мальчик совершал спуск по ступеням на велосипеде и неудачно упал. Пострадавшего госпитализировали. У школьника диагностированы перелом основания черепа и ушиб головного мозга, травмы подростка оцениваются как серьезные. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Ранее в Ставрополе ребенок проткнул артерию штырем на детской площадке.

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