«Вагоны перегружены, работают на износ»: жители Кемерова рассказали, почему у трамвая отказали тормоза

Жители города Кемерово сообщили, что одной из причин, по которой произошло трамвайное ДТП, стало перекрытие одного из двух мостов через реку Томь. Об этом они рассказали корреспонденту «Газеты.Ru».

Дело в том, что река разделяет город на две части, соединенные лишь двумя мостами. 25 мая один из них был перекрыт на ремонт. В результате кратно возросла нагрузка на транспорт по оставшийся переправе.

«Мосты перекрыты, не проехать, из за-за этого трамваи перегружены, вагоны работают на износ», — рассказал кемеровчанин, отметив, что многие жители предпочитают добираться на трамвае, чтобы не стоять в больших пробках.

Шоссе, которое ведет к мосту, находится на склоне. Именно на этом участке у транспорта отказали тормоза, а из-за движения под горку трамвай развил высокую скорость, догнав идущий впереди вагон.

Кроме этого, по словам местных жителей, авария произошла на полосе движения из спального района в центр города в час пик (в 7:30 утра по местному времени). Кемеровчане также отметили, что из-за переполненности салона на повороте двери вылетели, а за ними несколько пассажиров.

Жители считают, что местным властям следовало изначально обеспечить дополнительную переправу через Томь, а уже потом закрывать Кузбасский мост или сделать ремонт поэтапным. В частности, они напоминают о проекте объездной дороги вокруг Кемерова, которая предполагает открытие еще одного моста.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить завершение строительства автомобильной дороги в обход Кемерова до конца 2024 года.

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