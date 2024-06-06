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«Вагоны перегружены, работают на износ»: жители Кемерова рассказали, почему у трамвая отказали тормоза

Жители Кемерова считают, что причиной трамвайного ДТП стало перекрытие моста

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incident_kemerovo_rf/VK

Жители города Кемерово сообщили, что одной из причин, по которой произошло трамвайное ДТП, стало перекрытие одного из двух мостов через реку Томь. Об этом они рассказали корреспонденту «Газеты.Ru».

Дело в том, что река разделяет город на две части, соединенные лишь двумя мостами. 25 мая один из них был перекрыт на ремонт. В результате кратно возросла нагрузка на транспорт по оставшийся переправе.

«Мосты перекрыты, не проехать, из за-за этого трамваи перегружены, вагоны работают на износ», — рассказал кемеровчанин, отметив, что многие жители предпочитают добираться на трамвае, чтобы не стоять в больших пробках.

Шоссе, которое ведет к мосту, находится на склоне. Именно на этом участке у транспорта отказали тормоза, а из-за движения под горку трамвай развил высокую скорость, догнав идущий впереди вагон.

Кроме этого, по словам местных жителей, авария произошла на полосе движения из спального района в центр города в час пик (в 7:30 утра по местному времени). Кемеровчане также отметили, что из-за переполненности салона на повороте двери вылетели, а за ними несколько пассажиров.

Жители считают, что местным властям следовало изначально обеспечить дополнительную переправу через Томь, а уже потом закрывать Кузбасский мост или сделать ремонт поэтапным. В частности, они напоминают о проекте объездной дороги вокруг Кемерова, которая предполагает открытие еще одного моста.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить завершение строительства автомобильной дороги в обход Кемерова до конца 2024 года.

Ранее в КЭТК отметили мужество водителя разбившегося трамвая.

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