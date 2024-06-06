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Эксперт по безопасности рассказал, как пожилым защититься от телефонных мошенников

Эксперт по безопасности Ульянов: входящие звонки из банка лучше игнорировать

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Depositphotos

Пожилым людям лучше игнорировать любые входящие звонки из банков и других коммерческих организаций и не вступать в диалог с потенциальными мошенниками. Об этом рассказал руководитель аналитического агентства Securing Владимир Ульянов, передает Pravda.Ru.

По его словам, молодым родственникам важно рассказывать представителям старшего поколения о существующих угрозах и дать им понять, что нельзя соглашаться на выполнение инструкций, которые им дают по телефону или в переписке. В случае такого звонка лучше всего сбросить его и перезвонить по номеру, который указан на сайте банка.

Ульянов также порекомендовал разделить финансы на несколько счетов.

«И основную массу сделать чуть менее доступной. Например, прийти в отделение банка и по паспорту оформить вклад. А те средства, которые нужны для оперативного использования, положить на небольшой по размеру счет с привязанной карточкой. И по мере необходимости с большего счета пополнять оперативный», — заключил он.

Директор по продукту финтех-стартапа HalalCard Тимур Хакимов до этого рассказал «Газете.Ru», что правило не перезванивать по сомнительным номерам поможет не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Ранее россиянам дали советы, как не нарваться на мошенников при поиске работы.

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