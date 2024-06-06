В Кемерово столкнулись два трамвая

В Кемерово на Кузнецком мосту столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Кемеровской области, передает РИА Новости.

Сообщается, что ДТП произошло около 7:30 (3:30 по московскому времени. — «Газета.Ru») 6 июня.

«В результате произошедшего, предварительно, пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь. По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ», — следует из сообщения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

До этого сообщалось, что водитель из Петербурга столкнулся с трамваем. На кадрах с места инцидента, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер», заметно, что автомобиль марки BMW оказался на рельсах, после чего в него въехал второй участник аварии. Информация о пострадавших отсутствует. Детали о повреждениях не уточняются.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.