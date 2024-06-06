Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717645447
Размер текста
А
А
А

В Кемерово столкнулись два трамвая

В Кемерово столкнулись два трамвая, пострадали около 30 человек

close
100%
Depositphotos

В Кемерово на Кузнецком мосту столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали около 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУСК по Кемеровской области, передает РИА Новости.

Сообщается, что ДТП произошло около 7:30 (3:30 по московскому времени. — «Газета.Ru») 6 июня.

«В результате произошедшего, предварительно, пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь. По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ», — следует из сообщения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

До этого сообщалось, что водитель из Петербурга столкнулся с трамваем. На кадрах с места инцидента, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер», заметно, что автомобиль марки BMW оказался на рельсах, после чего в него въехал второй участник аварии. Информация о пострадавших отсутствует. Детали о повреждениях не уточняются.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами