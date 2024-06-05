Священник из Крыма предрек ядерный апокалипсис

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Алуште Игорь Сильченков заявил во время проповеди, что ядерный апокалипсис неизбежно наступит из-за людей, которые не ходят в храмы и не хотят каяться. Видео проповеди в честь Владимирской иконы Божьей Матери он опубликовал на своем YouTube-канале.

Он напомнил, что за последние годы сначала была пандемия коронавируса, а в 2022 началась специальная военная операция (СВО) России на Украине.

По его словам, бог наказывает людей за отсутствие веры.

«А дальше будет ядерный апокалипсис. Его уже всерьез обсуждают», — отметил Сильченков.

Он напомнил высказывание президента России Владимира Путина, что россияне после ядерных ударов окажутся в царствии небесном в отличие от потенциального противника.

«Речь вот об этом идет, что ядерная война на носу уже», — предупредил священнослужитель.

3 июня сообщалось, что некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом Российской Федерации на действия Запада. Об этом написала газета Financial Times (FT).

Ранее в Белом доме заявили, что осознают последствия снятия запрета на удары американским оружием по РФ.