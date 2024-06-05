Россиянам с печным отоплением могут дать скидку на электричество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила дать дополнительную скидку к тарифу на электроэнергию для граждан некоторых регионов, проживающих в частных домах с печным отоплением. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.

Тарифы предложили снизить в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух». Эта мера может коснуться Красноярска, Иркутска, Братска, Кемерово, Барнаула, Абакана и других городов.

По оценкам издания, инициатива позволит снизить тарифы в частном секторе в населенных пунктах Красноярского края на 47% от текущего уровня, до 1,9 руб. за 1 кВт•ч.

Так ФАС хочет побудить граждан отказаться от печного отопления в пользу электрического.

По информации источников «Ъ», ФАС проект постановления был разработан после обращения в правительство губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.

Публичное обсуждение проекта постановления продлится до 21 июня.

В сентябре 2023 года сообщалось, что еще 29 российских городов из 16 регионов подключилось к федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Ранее правительство ужесточило правила перекрестного субсидирования для регионов.