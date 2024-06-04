В Татарстане ветер оторвал крышу от здания школы

В Кайбицком районе Татарстана в селе Федоровское ветер сорвал крышу здания школы и детского сада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

«В 17.04 четвертого июня поступила информация о том, что в результате порывистого ветра по улице Тутаева, 45, в селе Федоровское Кайбицкого района со здания двухэтажной кирпичной школы МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа имени Евгения Геннадьевича Тутаева» (в одном здании школа и детский сад) сорвало двухскатную кровлю», — заявили в экстренных службах.

Во время происшествия, школьников в здании уже не было, а остававшиеся в детском саду 15 детей не пострадали. Помощь подразделений МЧС пострадавшей школе не потребовалась.

До этого обрушение части кровли в краснодарской школе во время линейки попало на видео.

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края, Евгений Филиппов, в результате инцидента пострадали 10 детей, тяжелых среди них нет, ученики госпитализированы с порезами и ссадинами. На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

Ранее сильный ветер сорвал крышу магазина в Екатеринбурге.