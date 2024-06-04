Диетолог оценила, как часто можно есть красное мясо

Здоровым людям можно включать в свой рацион красное мясо до двух раз в неделю небольшими порциями (100–150 г). Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова.

По ее словам, при хронических проблемах со здоровьем важно придерживаться рекомендаций, которые даст врач. Она отметила, что чрезмерное употребление красного мяса может грозить развитием хронических заболеваний, в том числе неинфекционных, сердечно-сосудистых, сахарного диабета второго типа, ряда онкологических. При этом эксперт отметила, что здоровому человеку не стоит отказываться от употребления этого продукта, потому что в нем содержатся полноценный по аминокислотному составу белок, гемовое железо и витамины группы В.

«Белки — строительный материал для клеток нашего организма. Они необходимы для формирования иммунного ответа, выполняют транспортную, рецепторную, сигнальную и другие важные функции. Биохимические реакции в организме происходят при участии ферментов, имеющих белковую природу», — заключила Стародубова.

Ученые из Школы наук о питании и диетологии при Тегеранском медицинском университете до этого выяснили, что употребление красного мяса и сосисок женщинами с диабетом может повысить риск развития у них диабетической нефропатии — поражения почек.

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