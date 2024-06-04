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Яндекс Недвижимость запустила ML-калькулятор для расчета стоимости жилья

Россиянам станет проще рассчитать стоимость недвижимости

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Яндекс Недвижимость представила новое цифровое пространство – раздел «Про дом», с помощью которого собственник или арендатор сможет узнать полезную информацию о любой квартире в России и рассчитать стоимость недвижимости с помощью ML-калькулятора, сообщает пресс-служба компании.

Пользователь может загрузить в «Про дом» данные о квартире и узнать динамику цены продажи и аренды в этом доме за последние несколько лет.

Расчет производится с помощью ML-калькулятора, работающего на базе искусственного интеллекта. Как отметили в Яндекс Недвижимости, калькулятор непрерывно обучается на базе более чем 35 млн объявлений, накопленных за 15 лет.

Как рассказал руководитель продукта Яндекс Недвижимость Алексей Широков, для расчета арендной стоимости жилья ML-калькулятор учитывает реальные сделки, которые были совершены с помощью сервиса Яндекс Аренда за последние 3 года с учетом текущей ситуации на рынке.

«При расчете рыночной цены продажи квартиры учитываются не только похожие объявления, но и статистика по району, городу и региону - средняя стоимость квадратного метра, количество предложений и другие параметры», — сказал он.

Также сервис поможет пользователям получить подробную информацию о доме, включая близость к метро, год постройки, высоту потолков и другое.

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