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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включились сирены ракетной опасности

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он порекомендовал жителям спуститься в подвал и не выходить из него до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», который прозвучал через 38 минут.

В понедельник, 3 июня, Гладков призвал людей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Он предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

В этот же день сельхозпредприятие в Белгородской области атаковали дроны ВСУ. По предварительным данным, в момент происшествия никто не пострадал. Но в результате атаки сгорел грузовой автомобиль.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.

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