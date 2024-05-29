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Ветеринар рассказал, как помочь питомцам перенести жару

Ветеринар Цыпленков: питомцам важно давать много воды в жаркую погоду

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Depositphotos

Собакам во время прогулок в жаркую погоду важно обеспечивать доступ к воде, передвигаться при этом лучше в тени. Об этом RT рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

«Можно даже купаться. Это я собак имею в виду. В городах в жару гулять нежелательно. В туалет вывели — и домой. Дома пользоваться кондиционерами, сквозняки устраивать. Самая большая проблема у брахицефалов — коротконосых собак и кошек», — сказал эксперт.

По словам Цыпленкова, жара особенно опасна для бульдогов и мопсов. Хозяевам собак этих пород ветеринар рекомендует тщательнее следить за тем, чтобы они не перегревались и пили достаточное количество воды. Кошкам в квартире тоже рекомендуется устраивать прохладу, но осторожно, чтобы они не простудились, заключил специалист.

Ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty) Юлия Зайцева до этого рассказала «Газете.Ru», что животных стоит заранее познакомить с переноской и машиной перед поездкой на дачу. Она также рекомендует взять в дорогу привычные игрушки или плед, потому что знакомые запахи успокоят питомца.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде спасли шпица с огромной паховой грыжей.

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