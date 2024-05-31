ВСУ атаковали гражданских, пытавшихся эвакуироваться из Харьковской области в РФ

Заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции заявил об атаке украинских военных на группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Волчанского округа региона. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина со ссылкой на очевидцев сообщил, что под удар попали жители села Гатище. Когда они собирались эвакуироваться на территорию РФ, в населенный пункт был направлен разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Через несколько минут <...> был нанесен удар БПЛА (беспилотным летательным аппаратом — БПЛА), в зоне [поражения] находились 17 человек», — подчеркнул Лисняк.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали четыре человека.

Более того, после атаки дрона село Гатище подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Замглавы российской администрации региона не исключил, что таким образом украинские бойцы пытались предотвратить вывоз раненых жителей из населенного пункта.

По словам представителя властей, в конце концов из Волчанского округа удалось эвакуировать более 100 человек. При этом пострадали 12 жителей, которых направили на лечение в больницы.

Ранее в российской администрации Харьковской области рассказали, какой глубины нужна санитарная зона в регионе.