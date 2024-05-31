На веранде кафе в Москве произошел взрыв

На веранде кафе на Сретенке в центре Москвы произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

По информации канала, на место происшествия выехали пожарные.

29 мая в ресторане гостиницы города Чебоксары произошел взрыв баллона, находящегося под давлением. По данным СК РФ, в результате инцидента от осколков декорации барной стойки пострадали 10 человек из числа персонала и посетителей. Их доставили в медицинские учреждения.

19 мая в Сергаче Нижегородской области произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека. По имеющейся информации, двое мужчин получили ожоги 20–25% тела. Также пострадала кровля гаража.

В апреле в Татарстане после взрыва газового баллона в городе Нурлате возбудили уголовное дело. В результате происшествия пострадало три человека, одного из которых спасти не удалось.

Ранее в Москве пьяная уборщица разгромила молотком окна кафе, где работала.