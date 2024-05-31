В Москве открыли мемориал бойцам бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад»

В Москве на территории центрального штаба «Боевого братства» открыли мемориал бойцам отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» — павшим и живым. В подразделении, в том числе, служат депутаты партия «Единая Россия», активисты Молодой гвардии ЕР и «Волонтерской роты». Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

С идеей об открытии памятника выступил полковник, депутат Госдумы от «Единой России», первый командир бригады Дмитрий Саблин.

Принявший участие в церемонии открытия мемориала первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко от отметил, что этот памятник — не просто увековечивание памяти героев, а мемориал настоящей любви к своей Родине, самоотверженности, мужества.

Он назвал отряд БАРС «Каскад», который сегодня называется бригадой ГРОМ «Каскад» символом добровольчества.

Кириенко подчеркнул, что в подразделении служат не только специалисты с боевым опытом, но и люди гражданских профессий.

«И, что самое главное, те, у кого не было обязанности сделать это по приказу», — добавил первый замруководителя администрации президента.

Он уточнил, что на счету «Каскада» 7 тыс. уничтоженных целей, за которыми стоят тысячи спасенных жизней российских военнослужащих и мирных жителей.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уверен, что память о павших героях, военнослужащих «Каскада» будет вечной.

«Время с марта 2022-го, когда мы заходили в Мариуполь, для всех, кто сегодня находится здесь, и кто сейчас выполняет боевые задачи, — лучшее время, которое мы прожили вместе. Уверен, таким коллективом — честным, мужественным, эффективным — будем жить дальше. Будем помнить о подвиге наших ребят», — сказал Турчак.

Выступая перед собравшимися, Дмитрий Саблин напомнил, что бойцы подразделения совершили больше 18 тыс. боевых вылетов.

«Наш девиз: «каскадер» это тот, кто может сделать то, что не сделают другие. И пусть это в жизни всегда вам сопутствует», — обратился он к присутствующим.