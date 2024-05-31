Защита генерала Шамарина обжаловала его арест

Защита начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина обжаловала его арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

По данным агентства, жалобу направят в апелляционную инстанцию 2-го Западного военного окружного суда в столице.

По версии Следственного комитета, Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. 23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признает.

Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. Отставке Шойгу предшествовал арест его зама — Тимура Иванова. О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Шамарина заявила, что супруга подставили.