В Татарстане временно остановили работу двух аэропортов

Утром 31 мая на работу двух аэропортов в Татарстане введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 6:24 мск.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, добавил представитель Росавиации.

30 мая в Нидерландах мужчину затянуло в двигатель пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе на глазах у многочисленных очевидцев.

До этого министерство внутренних дел РФ (МВД) предложило установить лимит на приобретение пассажирами алкоголя в duty free аэропортах и употребление его.

28 мая аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы. Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала специальной военной операции.

Ранее автомобиль подрезал самолет в аэропорту Пулково.