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Пожар на нефтебазе на Кубани ликвидирован

МЧС сообщило о ликвидации пожара на Темрюкской нефтебазе на Кубани

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Depositphotos

МЧС Краснодарского края сообщило о ликвидации пожара на Темрюкской нефтебазе на Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«При ликвидации пожара было задействовано 92 человека, 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 человек личного состава, 22 единицы техники», — говорится в сообщении.

До этого дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Кубани. В результате пострадали сотрудники нефтебазы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 31 мая средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников сразу в нескольких муниципалитетах Кубани. В Новороссийске специалисты обследуют территорию, где могли упасть сбитые дроны. В городе после атаки никто не пострадал, разрушений нет.

На фоне атаки дронов был перекрыт въезд и выезд из города через Владимирский пост.

Ранее США передали Украине точные инструкции о возможных ударах по РФ.

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