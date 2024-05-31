Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате чего начался сильный пожар и пострадали несколько сотрудников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь на 31 мая средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников сразу в нескольких муниципалитетах Кубани. В Новороссийске специалисты обследуют территорию, где могли упасть сбитые дроны. В городе после атаки нет пострадавших и разрушений, отметил Кондратьев.

Однако в Темрюкском районе от ударов украинских БПЛА загорелась нефтебаза.

«Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами... К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь», — написал губернатор.

Он добавил, что в настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар высокой категории сложности.

По поручению Кондратьева на место происшествия выехал глава Темрюкского района Федор Бабенков.

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что атаками беспилотников на Краснодарский край противник пытается сорвать курортный сезон и запугать местное население. Он подчеркнул, что России важно не только противодействовать уже летящим беспилотникам, но и пресекать саму возможность противника ими пользоваться, усилив работу по обнаружению и уничтожению мест сборки БПЛА.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.