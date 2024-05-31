Почти 300 домов в Первомайске в ЛНР остались без газа после удара ВСУ

После обстрела Первомайска Вооруженными силами Украины (ВСУ) около 300 абонентов в частном секторе города в Луганской народной республике (ЛНР) оказались без газа. Об этом сообщил глава Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

Колягин отметил, что жилой массив, где расположены частные дома недалеко от центра города, лишился газоснабжения из-за повреждений газопровода среднего давления. В результате этого 245 абонентов временно лишены газа.

Глава населенного пункта также уточнил, что специалисты компании «Луганскгаз» начнут восстановление газопровода утром в пятницу.

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова ранее сообщила, что ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, предположительно, из систем залпового огня Himars. В результате атаки был поврежден газопровод, что привело к возгоранию сухой травы.

Для ликвидации пожара было принято решение перекрыть газопровод.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, с которыми Москва подписала соглашения о сотрудничестве. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о военной помощи.

Ранее СК сообщил, что мужчину, который выстрелил в живот участнику СВО и сам уехал в ДНР, будут судить под Тулой.