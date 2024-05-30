Политолог отметила важность церемонии вручения государственных наград

Сейчас время, когда действительно значим каждый акцент. Об этом по итогам церемонии вручения президентом России Владимиром Путиным государственных наград, которая состоялась в Екатерининском зале Кремля, заявила политконсультант Алена Август.

По ее словам, вручение госнаград проходит не потому, что это некий обязательный ритуал, а потому что президент действительно подчеркивает свое отношение к людям с определенной гражданской позицией.

«Это герои СВО, доказавшие любовь и верность своей стране не только словами, но и ценой собственного здоровья и безопасности, это многодетные родители, которые также показывают веру в Россию не только на словах, а на деле, потому что родить ребенка — это значит верить в свою страну, и что в этой стране ему будет хорошо и счастливо жить», — сказала она.

Она подчеркнула, что каждого из этих людей можно абсолютно уверенно назвать соратником президента в построении той большой и великой страны, к которой сейчас уверенно движется Россия.

Также Август назвала важным акцентом награждение героев СВО.

«Каждое поколение проходит через свои испытания, но испытание огнем всегда самое сложное. Можно сказать сколько угодно красивых слов и не пойти в окоп. То, что сейчас происходит, это такая разграничительная линия между многоговорящими людьми и людьми, которые действительно делом доказывают любовь к своей стране», — заключила политолог.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды членам кабинета министров, которые покинули свои посты.