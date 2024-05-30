Матвиенко рассказала о лучших годах своего 52-летнего трудового стажа

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президента России Владимира Путина за присвоение ей звания Героя Труда РФ и заявила, что самыми лучшими годами своего 52-летнего трудового стажа считает работу в его команде. Трансляция награждения опубликована в Telegram-канале Кремля.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, я благодарна судьбе, что с первого дня вашего руководства страной я в вашей команде. Это самые лучшие мои годы, самые созидательные, наполненные смыслом», — сказала спикер Совфеда, отметив, что считает себя счастливым человеком, так как рядом с ней всегда были ее наставники, о которых она помнит.

Матвиенко подчеркнула, что звание Героя Труда ее ко многому обязывает. Она напомнила, что все 52 года ее трудового стажа прошли на государственной службе. «Для меня всегда это было служение: служение людям, служение своей стране», — отметила политик.

Отмечается, что указ о присвоении звания Матвиенко был подписан Путиным 7 апреля — к 75-летию спикера Совфеда.

До этого народный художник СССР Александр Шилов поблагодарил президента Путина за то, что тот с первых дней своего президентства защищает страну. Отмечается, что Александр Шилов был удостоен звания Героя труда РФ.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.