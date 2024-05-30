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В ХМАО отреагировали на сообщения о составлении протокола на Комарову

Департамент внутренней политики ХМАО опроверг составление протокола на Комарову

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Михаил Киреев/РИА Новости

Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заявил, что информация о составлении административного протокола в отношении экс-губернатора региона Натальи Комаровой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ не соответствует действительности.

Соответствующее заявление департамента опубликовано в Telegram-канале «Югра Z Официально», в котором размещаются официальные сообщения, связанные с работой местных властей.

«13 июня 2024 года в Нижневартовском городском суде будет рассматриваться жалоба Рябцева Юрия Викторовича на постановление должностного лица, отказавшего в возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП в отношении Комаровой Н. В.», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что это решение приняло должностное лицо УМВД России по Нижневартовску в связи с тем, что результаты проведенной лингвистической экспертизы показали отсутствие состава административного правонарушения.

В свою очередь издание «Подъем» со ссылкой на тюменского активиста, автора жалобы на Комарову, сообщило, что Рябцева уже вызвали в суд на 13 июня.

«На сайте суда нижневартовского, хоть и отражено, что ее обвиняют, но это вызвано некорректностью содержания приказа по делопроизводству в районном суде. Она еще не обвиняемая, еще дела нету», — сказал Рябцев.

До этого Mash сообщал, что Комарова предстанет перед судом в Нижневартовске 13 июня. Канал отмечал, что причиной судебных разбирательств стал скандал 2023-го из-за высказываний чиновницы по теме спецоперации на Украине. Во время общения с горожанами губернатор Югры произнесла фразы «мы не готовились к этой войне» и «она нам не нужна».

Слова Комаровой вызвали резонанс, и на нее написали жалобу в полицию. Также утверждалось, что в отношении экс-губернатора якобы завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее Комарова не сдержала эмоций во время прощания с коллегами.

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