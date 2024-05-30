В Оренбургской области школьник пришел в опеку и попросился в детский дом

В Новосергиевском районе Оренбургской области ребенок сам пришел в органы опеки и попросил забрать его от пьющих родителей. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В Новосергиевский районный суд с иском обратился отдел образования администрации. Специалисты требовали лишить родительских прав семейную пару. К сотруднику органов опеки обратился мальчик, который попросил забрать его из семьи в детский дом, он пожаловался на издевательства пьяного отца.

Родителей школьника ждет судебное заседание, где будет рассматриваться лишение родительских прав. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная с 2017 года, мать мальчика уже пытались лишить прав на ребенка, но женщина пообещала исправиться и заниматься воспитанием сына.

Да этого сообщалось, что в Лесосибирске 14-летний подросток пришел в центр социальной помощи и попросил забрать его в детдом. Мальчику надоело, что мать заставляет его делать уроки и помогать по дому. Известно, что ранее мальчика уже помещали в приют по заявлению матери, женщина сообщила, что сын не хочет учиться, и обратилась за помощью. Специалисты органов опеки отмечают, что семья мальчика характеризуется положительно, мать работает, не злоупотребляет спиртными напитками, в поле зрения правоохранительных органов она никогда не попадала.

Ранее на Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули в приют.