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В суде по делу педиатра Буяновой выступила женщина, написавшая на нее заявление

Осторожно, новости: в суде по делу Буяновой выступила женщина, заявившая на нее

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Мать ребенка, заявившая на московского педиатра Надежду Буянову, выступила на заседании по делу обвиняемой в распространении фейков в Тушинском суде Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, Анастасия Акиньшина пришла в поликлинику с сыном 1 февраля 2024 года с жалобой на ячмень. Во время приема мальчик начал хулиганить и «назло не слушаться». Женщина объяснила это тем, что ребенок переживает из-за гибели отца в зоне СВО.

«В ответ на это врач оживилась и стала «с издевкой, с тоном, с которым с дурачками разговаривают» задавать дополнительные вопросы, а потом сказала, что мужчина стал «законной целью Украины», так как Россия — агрессор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после приема Акиньшина жаловалась на педиатра главврачу, но тот ответил, что Буянову наказывать не будут. Тогда Акиньшина написала заявление в полицию.

До этого глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего врача после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала о словах педиатра во время приема. Врач находится в СИЗО, дома у нее прошли обыски.

Ранее российские врачи зачитали стихотворение о деле обвиняемой в фейках педиатре Буяновой.

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