В Белоруссии депутаты выступили за очередную амнистию

Белорусские депутаты на заседании приняли законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь документ должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Предварительно предполагается, что амнистия затронет 7850 осужденных. Условиями амнистии станет полное возмещение вреда и ущерба от преступления и положительная характеристика в период отбывания наказания.

Замглавы МВД республики Геннадий Казакевич уточнил, что амнистия не будет применяться к гражданам, причастным к экстремизму и терроризму.

Реализовать закон планируется в течение полугода.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с заболеванием.

Ранее в России заговорили о налоговой амнистии.