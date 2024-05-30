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В Белоруссии депутаты выступили за очередную амнистию

В Белоруссии депутаты приняли в двух чтениях законопроект об очередной амнистии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Белорусские депутаты на заседании приняли законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь документ должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.

Предварительно предполагается, что амнистия затронет 7850 осужденных. Условиями амнистии станет полное возмещение вреда и ущерба от преступления и положительная характеристика в период отбывания наказания.

Замглавы МВД республики Геннадий Казакевич уточнил, что амнистия не будет применяться к гражданам, причастным к экстремизму и терроризму.

Реализовать закон планируется в течение полугода.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с заболеванием.

Ранее в России заговорили о налоговой амнистии.

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