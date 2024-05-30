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Экс-губернатор ХМАО предстанет перед судом

Mash: экс-губернатор ХМАО Комарова предстанет перед судом 13 июня

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Михаил Киреев/РИА Новости

Экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова предстанет перед судом в Нижневартовске 13 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал отмечает, что причиной судебных разбирательств стал скандал 2023-го из-за высказываний чиновницы по теме спецоперации на Украине. Во время общения с горожанами губернатор Югры произнесла фразы «мы не готовились к этой войне» и «она нам не нужна».

Слова Комаровой вызвали резонанс, и на нее написали жалобу в полицию. В отношении экс-губернатора завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, которое возбудили в апреле. Если вину признают, Комаровой грозит штраф до 200 тысяч.

Утром 30 мая чиновница объявила о своей отставке. Пост главы ХМАО она занимала с 2010 года. По словам Комаровой, решение было принято в связи с переходом на новую должность.

Позднее президент Владимир Путин назначил врио губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, на каком месте Кремль видит Комарову. Он отметил, что кадровые решения никогда не анонсируются.

Ранее Комарова не сдержала эмоций во время прощания с коллегами.

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