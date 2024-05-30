В Волгограде стартовала первая смена сборов «Время героев»

В Волгоградской области начались первые в России патриотические сборы «Время героев» центра «Воин», сообщает пресс-служба центра.

По словам казачьего генерала Виктора Водолацкого, на сборы приехало более 600 ребят из 6 регионов России.

Во время сборов ребята смогут освоить разные виды вооружения, управление БПЛА, а также их научат оказывать первую помощь пострадавшим.

Как рассказал губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров, в регионе в апреле открылось региональное отделение центра «Воин», обучение в котором прошли уже более 200 курсантов.

«Мы планируем построить в ближайшие 3-4 года центр казачьего воспитания, также создается мощный центр летной подготовки», — добавил он.

Всего в Волгоградской области пройдет четыре летние смены для 2,5 тыс. курсантов.

Также сборы пройдут и в других регионах, среди которых Бурятия, Калмыкия, Татарстан и другие.

Напомним, в 2023 году в 11 регионах России прошли военно-патриотические сборы «Время героев». Всего в них приняли участие более 9 тыс. подростков.