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Фонд президентских грантов расскажет о возможностях в некоммерческом секторе

Фонд президентских грантов выпустил серию подкастов о некоммерческом секторе

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Фонд президентских грантов/ra-lab.ru

Фонд президентских грантов выпустил серию подкастов «В эфире НКО. Вас слышно!» о некоммерческом секторе и о людях, работающих в нем. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Героями подкастов стали лидеры НКО. Участники проекта делятся своим опытом в том, как развивать организации и более системно и качественно помогать людям.

Рассказывают, как создали сплоченную команду, взаимодействуют с бизнесом, органами власти и развивают собственный бренд.

Также участники подкастов рассуждают о карьерных перспективах и возможностях самореализации в третьем секторе, об эмоциональном выгорании и других трудностях работы в этой сфере.

Первый выпуск посвящен построению карьеры в некоммерческом секторе. Руководители НКО рассказывают, что нужно для того, чтобы стать профессионалом в своем деле.

Запись доступна на странице Фонда президентских грантов на сайте ВКонтакте, на Яндекс.дзен и Яндекс Музыке. Следующие пять выпусков первого сезона будут выходить по четвергам.

Второй сезон подкастов будет записан на площадке Петербургского международного экономического форума.

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