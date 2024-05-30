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В Финляндии хотят изменить правила продажи алкоголя в продуктовых магазинах

Yle: в Финляндии могут разрешить продажу алкоголя крепостью до 8% в магазинах

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Depositphotos

Большой комитет Парламента Финляндии одобрил законопроект, облегчающий продажу в магазинах алкогольной продукции. Об этом сообщает Yle.

Если большинство парламентариев проголосует за проект, то в Финляндии магазины смогут продавать пиво и сидр крепостью до 8%, а также легкие вина. В 2018 году в стране в результате алкогольной реформы было запрещено продавать спиртные напитки крепостью до 5,5%. Сейчас крепкий алкоголь продается только в магазинах Alko, который работает с 9:00 до 18:00 или до 21:00 в пятницу и субботу, а в воскресенье они и вовсе закрыты.

Обсуждение проекта состоится 30 мая. Финальное голосование должно пройти на следующей неделе. Если законопроект будет одобрен, то изменения вступят в силу в 2025 году.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года продавать алкогольные напитки в летних кафе.

В России с 1 мая значительно подняли акцизы на вино и шампанское. Акциз на тихие вина вырос с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 рублей до 141 рубля за литр.

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, предложив ввести запрет на продажу алкоголя во время майских праздников.

Ранее нарколог рассказал, к чему приведет запрет на «фунфырики» в России.

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