В Челябинске подростки-дебоширы сбросили бутылку с балкона и пробили крышу машины

В Челябинске на иномарку упала бутылка с общего балкона и разбила машину. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на парковке около дома на улице Академика Макеева. На кадрах с места инцидента заметно, как на автомобиль сверху падает бутылка. Предмет пробил крышу машины.

По словам местных жителей, в момент произошедшего на общем балконе 16-го этажа находились подростки. Они пинали и разбивали бутылки, одна из них приземлилась на автомобиль. В результате внутри машины оказались острые осколки, которые могли навредить людям.

Известно, что владелица машины обратилась к родителям предполагаемых злоумышленников, но они не смогли договориться о компенсации. Женщина обратилась в полицию.

В управлении МВД сообщили, что зарегистрировали сообщение о повреждении машины марки Mazda. Полицейские побывали на месте. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить виновных.

Ранее в Магадане пьяный мужчина пробрался в гараж властей региона и разбил восемь авто.