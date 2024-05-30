Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске подростки-дебоширы сбросили бутылку с балкона и пробили крышу машины

74.ru: в Челябинске подростки пробили крышу иномарки бутылкой

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Челябинске на иномарку упала бутылка с общего балкона и разбила машину. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на парковке около дома на улице Академика Макеева. На кадрах с места инцидента заметно, как на автомобиль сверху падает бутылка. Предмет пробил крышу машины.

По словам местных жителей, в момент произошедшего на общем балконе 16-го этажа находились подростки. Они пинали и разбивали бутылки, одна из них приземлилась на автомобиль. В результате внутри машины оказались острые осколки, которые могли навредить людям.

Известно, что владелица машины обратилась к родителям предполагаемых злоумышленников, но они не смогли договориться о компенсации. Женщина обратилась в полицию.

В управлении МВД сообщили, что зарегистрировали сообщение о повреждении машины марки Mazda. Полицейские побывали на месте. На данный момент специалисты проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить виновных.

Ранее в Магадане пьяный мужчина пробрался в гараж властей региона и разбил восемь авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами