Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Москве

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на востоке Москвы», — сказано в сообщении.

До этого пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы был локализован. К тушению привлечены два вертолета с водосливными устройствами, которыми выполнено 32 слива и сброшено 200 тонн воды.

Пожар в производственно-складском здании на Мартеновской улице начался рано утром в среду. Изначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но затем она увеличилась как минимум до 2 тыс. квадратных метров, а позднее — до 4 тыс. квадратных метров.

29 мая в жилом комплексе Loft River в Москве загорелась кровля четырехэтажного дома. Площадь пожара составляла 40 квадратов.

До этого крупный пожар произошел в деревне Березовка, расположенной в Артинском городском округе Свердловской области. В МЧС сообщили, что результате пожара сгорели 10 частных жилых домов.

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