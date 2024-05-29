РЖД хотят запретить высадку животных без хозяев из электричек

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников заявил, что компания намерена запретить высадку животных, которые оказались в электричке без хозяев, во всех пригородных компаниях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев. Он доведен до всех пригородных компаний», — сказал Колесников.

По его словам, на данный момент идет разработка внутренних документов каждой ППК.

До этого зоозащитница инициативной группы «Живодерам.НЕТ» Мария Высоцкая заявила, что кончина кота Твикса в Кирове, которого проводница выбросила из вагона на мороз, стала поводом для изменения отношения людей к животным. Благодаря этому может появиться «правило Твикса», по которому в приоритете над прописными установками будет человечность.

В январе в РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом, а проводницу, выбросившую его из вагона, отстранили от работы. Глава РЖД Олег Белозеров назвал инцидент форс-мажором, отметив, что хозяин кота также не выполнил свою часть обязанностей и не проследил, чтобы кот не выбрался из переноски.

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