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В столице Индии зафиксирована аномальная жара

В Нью-Дели температура воздуха превысила рекордные 52,3 °C

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Rajanish Kakade/AP

В столице ИндииНью-Дели — объявлено экстренное предупреждение из-за рекордно высокой температуры воздуха, которая достигла 52,3 °C. Об этом сообщает местная газета Amar Ujala со ссылкой на метеорологический департамент.

«Жара в Нью-Дели каждый день ставит новые рекорды», — указывается в материале.

Согласно информации издания, при красном предупреждении гражданам рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Наиболее жарким оказался столичный район Мунгешпур.

По прогнозам метеодепартамента, в ближайшее время жара в округе продолжится, а температура воздуха будет только расти.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальная жара с температурами до плюс 30°C прогнозируется в Центральной России и на севере европейской части страны.

Ранее ветеринар рассказал, как помочь питомцам перенести жару.

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