Путин поручил обеспечить транспортную доступность курорта «Приморск»

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск». Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Подготовить при участии исполнительных органов Запорожской и Ростовской областей и представить предложения по обеспечению транспортной доступности курорта «Приморск»», — следует из текста поручения.

Отмечается, что необходимо также определить сроки реализации этих мероприятий, а также источники и объем их финансирования.

Кроме этого, президент поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» и представить предложения по вопросу совершенствования транспортной инфраструктуры для развития туризма на территории Крыма.

Также глава государства поручил создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Согласно планам, платформа должна отображать данные о гостиницах, кафе, гидах, транспорте в стране.

Ранее в правительстве заявили, что отдыхать в России стало модно и престижно.