Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Оренбургской области может появиться школа лидерства

Путин согласился рассмотреть возможность создания школы лидерства под Оренбургом

close
100%
Shutterstock

Оренбургская область может быть включена в список регионов, где собираются создать школы лидерства. С возможностью рассмотрения согласился российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

Отмечается, что с данной инициативой к главе государства обратился губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе встречи в Кремле. «Хорошо», — ответил Путин.

По словам Паслера, Оренбургская область является активным участником проекта «Профессионалитет», сейчас в области есть 14 подобных площадок.

До этого первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил организовать знакомство российских школьников с производством для более качественной профессиональной ориентации.

Он уточнил, что во времена СССР школы и учреждения среднего профессионального образования закреплялись за конкретным производством. Бугаев признал, что за последние годы сложился стереотип о том, что работа на заводе не является престижной — решение чиновник видит в работе с родительским сообществом и объяснении, что современное производство требует высококвалифицированные и образованные кадры.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами