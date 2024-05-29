В Оренбургской области может появиться школа лидерства

Оренбургская область может быть включена в список регионов, где собираются создать школы лидерства. С возможностью рассмотрения согласился российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

Отмечается, что с данной инициативой к главе государства обратился губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе встречи в Кремле. «Хорошо», — ответил Путин.

По словам Паслера, Оренбургская область является активным участником проекта «Профессионалитет», сейчас в области есть 14 подобных площадок.

До этого первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил организовать знакомство российских школьников с производством для более качественной профессиональной ориентации.

Он уточнил, что во времена СССР школы и учреждения среднего профессионального образования закреплялись за конкретным производством. Бугаев признал, что за последние годы сложился стереотип о том, что работа на заводе не является престижной — решение чиновник видит в работе с родительским сообществом и объяснении, что современное производство требует высококвалифицированные и образованные кадры.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.