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Продающая «лекарство от рака» травница из Иркутска проиграла в суде онкологу

Травница Беляевская из Иркутска проиграла в суде врачу-онкологу

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Shutterstock

Иркутская травница Екатерина Беляевская подала в суд на врача-онколога, раскритиковавшего ее методы лечения. Целительница обещала вылечить своих клиентов от ВИЧ, рака и других заболеваний с помощью лекарственных растений. Суд ее иск отклонил, рассказала 360.ru адвокат врача Алина Селиханова.

По словам адвоката, травница обвинила онколога в нанесении урона фирме «БайкалДар», продающей средства для фитотерапии. Причем официальный вид деятельности компании – это сбор лекарственных растений, что не является медицинским направлением работы, подчеркнула юрист.

«Чтобы растение стало лекарством, его надо подвергнуть биологическому синтезу, а если это просто травка собранная, то это не лекарство», — пояснила Селиханова.

Она добавила, что целительница продавала растительные сборы за 700 тыс. рублей, обещая, что они вылечат от рака. Также она предлагала препараты от ВИЧ, других заболеваний и «денежные чаи», отметила адвокат.

Врач-онколог в своем Telegram-канале призвала подписчиков не доверять шарлатанам и привела в пример печальный случай со своей пациенткой, пытавшейся лечиться у целительницы. В ответ на это травница и подала иск о защите деловой репутации. Его отклонили после чего она подала апелляционную жалобу, а затем кассацию – суды всех трех инстанций ей отказали.

Деятельность подобных компаний необходимо остановить, считает юрист. По ее мнению, для этого необходимо внести соответствующие изменения в законы, разрешив лечение травами только по рецепту профессионального врача.

Ранее в России новорожденного забрали у матери, которая собиралась лечить его травами.

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