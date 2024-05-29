СДЭК возобновил работу в ручном режиме

Сервис доставки посылок СДЭК возобновил работу после масштабного технического сбоя, однако пока обработка всех заказов проводится в ручном режиме. Об этом 360.ru сообщил директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

Все пункты выдачи заказов на данный момент открыты и принимают клиентов, отметил Берггрен.

«Производится ручная обработка выдачи посылок, готовых к вручению», — пояснил он, добавив, что вопрос возвращения к полноценному режиму обслуживания пока решается.

Что касается причин, по которым произошел глобальный технический сбой, то о них представитель компании говорить отказался, подчеркнув, что назвать их можно будет лишь после полного завершения инцидента.

Напомним, курьерская служба СДЭК приостановила прием и выдачу посылок из-за технического сбоя, отмечалось, что сотрудники стремятся избежать ошибок при ручной обработке отправлений. Причиной проблемы назвали вирус-шифровальщик, хакерская группировка Head Mare взяла на себя ответственность за атаку, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о частичном возобновлении работы сайта СДЭК.