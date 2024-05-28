Секс-блогер из Москвы пропал в Дагестане

Порно-блогер из Москвы отправился в «гей-тур» по Дагестану и пропал. Об этом пишет Mash Gor.

По данным Telegram-канала, москвич, который ведет Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), куда выкладывает откровенные снимки, недавно собрался на Кавказ и анонсировал тур в своих соцсетях. Он попросил подписчиков спонсировать его поездку, которая должна была начаться 23 мая в Махачкале и закончиться 27 мая в Пятигорске.

В прошлом году мужчина уже бывал в Нальчике и Грозном, но в этот раз его путешествие, вероятно, было сорвано. Оказавшись в Дагестане, секс-блогер перестал выходить на связь, а местный религиозный активист в то же время заявил, что ликвидировал гей-притон. В итоге от аккаунтов москвича отписались уже больше пяти тысяч человек, а его местонахождение в настоящий момент неизвестно.

До этого блогер из Татарстана извинился за оскорбление дагестанцев в соцсетях. На видео мужчина сказал, что с ним связались «братья из Дагестана» и указали на ошибки, которые он полностью признал.

Ранее модель и фотографа осудили за провокационную фотосессию в дагестанском музее.