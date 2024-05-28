Россиянин выплатит бывшей девушке 200 тысяч рублей за преследование после расставания

Суд в Свердловской области обязал ответчика заплатить 200 тыс. рублей его бывшей девушке, которую он преследовал. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката пострадавшей Сергея Барсукова.

По словам юриста, его клиентка встречалась с молодым человеком с 2018 года по декабрь 2022-го. При этом мужчина был женат и не планировал разводиться ради создания семьи со своей любовницей, и в итоге последняя решила прервать отношения.

«Моя доверительница показала своему возлюбленному на дверь. И вот здесь началось самое ужасное: он превратился в ненасытного и коварного монстра, который стал преследовать свою бывшую девушку везде», — объясняет Барсуков.

После этого мужчина стал оскорблять экс-партнершу в сообщениях, а также подкарауливал ее и избивал при личных встречах. Он не боялся привлечения к ответственности и, будучи уверенным в своей безнаказанности, даже поджидал жертву возле отдела полиции. Около года назад пострадавшая решила обратиться к адвокату, и тот направил жалобу в прокуратуру на бездействие полицейских, к которым его подзащитная неоднократно обращалась.

«Дела закрутились. Первое дело рассмотрел мировой судья и привлек нашего монстра к административной ответственности за побои, назначив административный штраф — 10 тысяч рублей», — отмечает юрист.

Другой гражданский иск был рассмотрен 27 мая в Красногорском районном суде города Каменска-Уральского, там ответчика обязали прекратить преследование женщины и заплатить ей компенсацию морального вреда и судебные издержки в размере 200 тыс. рублей.

«Обидчик преследовать мою доверительницу прекратил, но я не прекратил преследование обидчика, пока он не ответит по всей строгости закона. Я готовлю еще по этому гражданину два дела», — рассказал о планах адвокат потерпевшей.

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