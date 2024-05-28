СДЭК не выдает посылки третий день подряд

Сервис доставки грузов СДЭК пока не возобновил выдачу заказов после обширного технического сбоя. Об этом сообщает пресс-служба организации во «ВКонтакте».

«Мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — сказали в компании.

СДЭК заверил, что посылки клиентов находятся в безопасности, а сотрудниками делается все необходимое, чтобы они как можно скорее оказались у владельцев.

«По итогам разрешения ситуации мы примем меры для предотвращения ее повторения», — добавили в пресс-службе.

27 мая сообщалось, что логистическая компания СДЭК не отправляет и не принимает посылки из-за технического сбоя.

До этого агентство ТАСС, ссылаясь на исследования платформы «Авито работа» и СДЭК, сообщало, что спрос на курьеров в апреле вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, а средние предлагаемые зарплаты для занятых в этой профессии увеличились на 15%.

Ранее в столичных МФЦ на сутки приостановили регистрацию авто из-за технических работ.