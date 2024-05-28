Пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов и 100 кг взрывчатки

Сотрудники пограничной службы в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов и около 100 кг взрывчатки. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Помимо этого, в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия и около 900 кг наркотиков и психотропных веществ, сказал Кулишов по случаю Дня пограничника.

Он также рассказал агентству, что в прошлом году через российскую границу пропустили более 110 млн человек, что на 36% больше, чем в 2022 году. Через границу также пропустили 22 млн транспортных средств.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин записал видео, в котором поздравил всех, кто связан с Днем пограничника.

Ранее чемодан с пистолетами и большим количеством патронов нашли в парке Москвы.