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Число жертв наводнения в Армении возросло

В МВД Армении заявили об увеличении числа жертв наводнения до трех человек

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Ministry of Internal Affairs of Armenia

Число жертв мощного наводнения в Лорийской области Армении, где из-за проливных дождей реки вышли из берегов, увеличилось до трех человек. Обновленными данными поделилась пресс-служба министерства внутренних дел страны.

«В зоне бедствия трое погибших», — указывается в сводке.

Согласно информации ведомства, спасатели вытащили тело неизвестного мужчины в районе моста Санаин близ города Алаверди. Еще два тела сотрудникам МЧС удалось отыскать неподалеку от сел Птгаван в Тавушской области и Шнох в Лорийской области республики.

Утром 26 мая МВД Армении сообщило, что в северной части республики произошло наводнение. Причиной послужил выход воды из берегов реки Дебед. В результате разгула стихии в стране оказались разрушены два моста и подтоплен участок автотрассы Ванадзор — Алаверди, протяженность которого составляет 31 км. Более того, повреждения получили железнодорожная инфраструктура и несколько жилых домов.

Ранее МИД РФ выразил сочувствие армянскому народу из-за подтопления.

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