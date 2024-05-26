Число жертв наводнения в Армении возросло

Число жертв мощного наводнения в Лорийской области Армении, где из-за проливных дождей реки вышли из берегов, увеличилось до трех человек. Обновленными данными поделилась пресс-служба министерства внутренних дел страны.

«В зоне бедствия трое погибших», — указывается в сводке.

Согласно информации ведомства, спасатели вытащили тело неизвестного мужчины в районе моста Санаин близ города Алаверди. Еще два тела сотрудникам МЧС удалось отыскать неподалеку от сел Птгаван в Тавушской области и Шнох в Лорийской области республики.

Утром 26 мая МВД Армении сообщило, что в северной части республики произошло наводнение. Причиной послужил выход воды из берегов реки Дебед. В результате разгула стихии в стране оказались разрушены два моста и подтоплен участок автотрассы Ванадзор — Алаверди, протяженность которого составляет 31 км. Более того, повреждения получили железнодорожная инфраструктура и несколько жилых домов.

Ранее МИД РФ выразил сочувствие армянскому народу из-за подтопления.