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Депутат отметила роль химической промышленности в экономике России

Депутат Василькова: химический комплекс — основа развития современной экономики

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Shutterstock

Химическая промышленность — основа инновационного развития современной экономики. Об этом в День химика в своем Telegram-канале написала член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

По ее словам, химический комплекс играет важнейшую роль в обеспечении благосостояния населения и укреплении суверенитета России.

«Дорогие друзья, уважаемые работники и ветераны химической промышленности, студенты, преподаватели и ученые поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика», — написала она.

Василькова подчеркнула, что сегодня отрасль успешно решает масштабные задачи по инновационному развитию, а также демонстрирует устойчивый рост.

«Важно, что уделяется внимание модернизации и реконструкции предприятий, реализуются крупные инвестиционные проекты, вводятся новые производственные мощности. Поздравляю всех причастных с важным профессиональным праздником. Пусть ваш труд и высокий профессионализм способствуют развитию отрасли и укреплению технологического суверенитета», — добавила депутат.

При этом она уточнила, что День химика имеет непосредственное отношение к Иркутской области, поскольку химическая промышленность является одной из самых значимых отраслей в экономике региона.

«Промышленность Иркутской области активно развивается, в том числе благодаря реализации масштабных отраслевых проектов. Мы провели большую работу по созданию Межрегионального промышленного химического кластера. Сегодня в состав участников кластера входят 11 предприятий и уже с этого года участники кластера смогут претендовать на государственные меры поддержки. Работа проведена большая, но предстоит еще больше», — подчеркнула Василькова

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