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В Истре обновят пляж

Пляж на реке Поповка в Истре обновят в 2025 году

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Pexels

Пляж на реке Поповка в Истре обновят в 2025 году, сообщается в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Как отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, решение об обновлении пляжа принято по итогам четвертого всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства.

По его словам, в 2024 году около 850 тыс. жителей региона приняли участие в голосовании.

«Всего было предложено 220 объектов, из них отобрали 53», — рассказал он.

Хайкин добавил, что за пляж в Истре проголосовали более 6,2 тыс. человек.

Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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