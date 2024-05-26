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Россиянин топором разнес автомат с игрушками в торговом центре Ростова

Mash: в Ростове мужчина с топором разгромил автомат с игрушками

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Телеграм-канал «Don Mash»

В Ростове задержан местный житель, топором разгромивший автомат с детскими игрушками в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в торговом центре «Восход» и попал на записи камер видеонаблюдения. 52-летний россиянин с топором в руках вошел в здание центра и начал крушить автомат с детскими игрушками.

Злоумышленник вытащил из устройства шесть тысяч рублей выручки и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками охраны, ростовчанина передали правоохранителям и доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Добринском районе Липецкой области задержан местный житель по подозрению в ограблении сельского магазина. В подсобное помещение магазина ворвался мужчина с топором в руках. Угрожая продавцу и заведующей, грабитель потребовал отдать ему выручку из кассы. Напуганные женщины передали злоумышленнику почти 15 тысяч рублей, после чего нападавший скрылся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.

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