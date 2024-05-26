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В июне в РФ повысят пенсии для одной из категорий граждан

В июне повышенную пенсию получат граждане России, отметившие 80-летний юбилей

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Depositphotos

Граждане РФ, которые в мае отметили 80-й день рождения, с 1 июня текущего года начнут получать повышенную пенсию. Об этом пишет «Парламентская газета».

По информации журналистов, размер доплаты составит 100% от фиксированной части пособия. Другими словами, сумма увеличится в два раза.

«В 2024 году это 8 134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в материале.

Тем не менее авторы статьи предупредили, что надбавка предназначена только для получателей пенсии по старости. Жителей страны, которым выплачивают пенсии по инвалидности или потере кормильца, повышение выплат не затронет.

В том числе речь идет о 80-летних гражданах и старше, которые одновременно получают пенсии по старости и инвалидности. В публикации уточняется, что у этих людей уже имеется подобная надбавка к пособию.

При этом россияне, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года, также смогут рассчитывать на увеличение размера пенсии. Пока жители РФ, достигшие пенсионного возраста, продолжали заниматься трудовой деятельностью, предоставляемые им выплаты не индексировались. В связи с этим после увольнения размер их пособий должны увеличить в соответствии с пропущенными индексациями.

«Пенсии индексируют на второй месяц после увольнения», — добавили обозреватели.

Ранее аналитики выяснили, сколько работодателей в РФ готовы софинансировать пенсии своих сотрудников.

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