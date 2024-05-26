Назван регион, в котором ввели полный запрет на посещение лесов

Власти Республики Бурятия ввели запрет на посещение гражданами лесов из-за угрозы лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства региона (РАЛХ) в Telegram-канале.

«Вводится полный запрет на посещение леса», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения. Сейчас в регионе установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. Жителей просят отнестись к решению с пониманием и соблюдать установленные правила.

До этого в Подмосковье объяснили, как будут отслеживать поджигателей лесов по телефону.

В минувший вторник, 21 мая, стало известно, что уральских авиаспасателей отправляли тушить пожары на неисправной технике. Как объяснил «Газете.Ru» зампред комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий, механизм помогает отследить скопление людей на потенциально опасных лесных участках и при необходимости провести профилактические мероприятия.

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