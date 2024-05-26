Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван регион, в котором ввели полный запрет на посещение лесов

В Бурятии ввели запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров

close
100%
Cambridge.org

Власти Республики Бурятия ввели запрет на посещение гражданами лесов из-за угрозы лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства региона (РАЛХ) в Telegram-канале.

«Вводится полный запрет на посещение леса», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения. Сейчас в регионе установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. Жителей просят отнестись к решению с пониманием и соблюдать установленные правила.

До этого в Подмосковье объяснили, как будут отслеживать поджигателей лесов по телефону.

В минувший вторник, 21 мая, стало известно, что уральских авиаспасателей отправляли тушить пожары на неисправной технике. Как объяснил «Газете.Ru» зампред комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий, механизм помогает отследить скопление людей на потенциально опасных лесных участках и при необходимости провести профилактические мероприятия.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно страховать жилье на случай лесных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами